Почему некоторые женщины боятся просить помощь у мужчин

Некоторые женщины испытывают трудности в общении с мужчинами, в частности не могут попросить их о помощи и поддержке. Часто это связано с недостатком поддержки отцов в детстве. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева.

© Мир24

Специалист отметила, что если у женщины не сформирован навык обращения к мужской фигуре с просьбами о финансовой помощи, участии или поддержке, и получения этой помощи, то, скорее всего, это связано с проблемами в отношениях с отцом.

Соловьева пояснила, что у таких женщин нарушена эмоциональная связь с мужчинами. Так происходит, если отец был слабым, не работал, злоупотреблял алкоголем, мало зарабатывал или отсутствовал вовсе. Или же, наоборот, владел деньгами, но был жадным и на карманные расходы у него надо было выпрашивать. Также, по ее словам, бывает, если отец зарабатывал деньги, но отдавал их матери, а сам оставался без средств. В таких случаях, как заявила психолог, взрослая женщина испытывает значительные трудности в том, чтобы обратиться к мужчине с просьбой, пишет «Говорит Москва.

Ранее психолог Александра Михеичева рассказала, как сохранить крепкие отношения на расстоянии. Она уточнила, что качественное общение и живой контакт имеют значение для поддержания близости во время разлуки. Специалист утверждает, что отношения на расстоянии это не только испытание, но и возможность лучше узнать друг друга и ценить то, что есть.