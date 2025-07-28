Почему россияне все чаще предпочитают съемное жилье

В России наступает эра съемного жилья. Молодежь постепенно отказывается от покупки квартир в ипотеку. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем может быть связана растущая тенденция.

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Аренда жилья теперь не вынужденная мера, а осознанный выбор молодежи. Судите сами: за первое полугодие 25-го выбор квартир для долгосрочной аренды в Москве вырос на 18 процентов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, рассказал журналистам руководитель отдела долгосрочной аренды крупного российского онлайн-сервиса по поиску недвижимости Константин Каменев.

В погоне за свободой

У нас в обществе принято стремиться обладать собственным жильем. Любая комната, квартира или дом являются пределом мечтания обывателя, высшей точкой достатка. Потому что мы привыкли думать, что дом — это не четыре стены, это опора, он ассоциируется у нас с крепкой семьей и надеждой на будущее... Но теперь, кажется, что-то вокруг нас изменилось.

Член Российского психологического общества Наталья Искра признает, что в русской культуре принято иметь собственное жилье, поскольку так наши люди ощущают себя в безопасности. Но это, по ее мнению, лишь страховка от немощи, болезней или потери трудоспособности. Для работающего человека выгоднее жить в съемном жилье.

Психологически это кажется небезопасным. Но в жизни это может выглядеть не совсем так. Допустим, в квартиру над вами въехала семья с маленькими детьми, которые шумят, а вы работаете дома и нуждаетесь в тишине. Съемное жилье вы поменяете, а вот «свое» не даст такой возможности, — говорит Искра.

Психолог отметила, что благодаря съемному жилью люди могут быть более мобильны — к примеру, легко переезжать в другие города, что особенно актуально в молодом возрасте.

Кроме того, стресс чаще вызывает экономическая нестабильность, а не форма обладания жильем. Те, кто не может платить за аренду, вряд ли потянут ипотеку.

Ощущение «своего дома» возникает от эмоциональных событий, которые в нем произошли, от милых сердцу вещей, которые создают уют, — говорит Искра. — Мне кажется, что съемное жилье в период «до детей» — это хорошая возможность попробовать жить по-разному. Для людей с детьми, особенно с маленькими, это может лишь повысить уровень стресса. Но в то же время может влиять и позитивно, заставляя постоянно развиваться в своей профессиональной сфере и больше зарабатывать.

И, конечно, в пенсионном возрасте, как в наиболее экономически незащищенном периоде, когда доходы падают, а расходы могут возрастать в связи с необходимостью получения медпомощи, съемное жилье будет становиться источником дополнительного стресса.

Ставки повышаются

Конечно, у роста спроса на арендованное жилье есть и другая, более практичная сторона. По мнению брокера по недвижимости, управляющего директора риелторского агентства Марии Атлас, то, что покупатели сейчас откладывают покупку жилья на долгосрочную перспективу, связано с высокой ключевой ставкой, в том числе и по ипотечным кредитам. Люди предпочитают снимать жилье, потому что это более выгодно. И при этом они могут накапливать свои средства на депозитных счетах, инвестируя в другие направления.

Те свободные средства, которые есть у молодежи, они инвестируют и стараются приумножить, чтобы, дождавшись снижения ставки, взять ипотеку. А накопленную сумму добавить и купить себе хорошую квартиру, — говорит Мария Атлас.

Психолог также отметила, что сейчас наступила эра фрилансеров — ИТ-специалистов, маркетологов и прочих, которые выступают за разумное потребление. Им не нужно покупать квартиру, они совершенно спокойно пользуются съемным жильем. Более того, часто арендуют его в складчину вместе с коллегами.

Судя по нашим покупателям, люди стали подходить к выбору жилья в Москве более осознанно, в особенности те, кто приезжает из регионов. Они говорят, что хотят снять в каком-либо районе квартиру, пожить там год или полтора, а потом уже решиться на покупку. Таким образом, они тестируют район, комфортно ли им там будет, — отмечает риелтор.

Такой подход покупателей связан в том числе и с тем, что заметно выросла цена квадратного метра: люди не хотят прогадать с выбором района и благодаря аренде жилья могут буквально «прощупать» дом для будущего постоянного проживания.

Сейчас общая тенденция поколения зумеров (родившихся с 1997 по 2010 год) — уходить от собственности, рассказал «ВМ» председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Он уточнил, что молодежь арендует не только квартиры, но и машины, берет в прокат электровелосипеды и прочие вещи. Поэтому им собственность уже не так нужна.

Эпоха высоких стандартов

А какие квартиры ищут те, на кого все эти новомодные веяния никакого влияния не оказали? Критериев, по которым россияне выбирают квартиру, много. Прежде всего это доступность с точки зрения финансов и местоположение, желательно поближе к месту работы, чтобы меньше тратить времени на дорогу, объяснил Ковалев.

Те, у кого есть дети, обязательно смотрят на наличие хорошей школы или детского сада рядом с домом. Ну и, конечно же, на парки, продуктовые магазины и рестораны. А молодежь еще и изучает места, где можно «потусоваться», где есть развлечения, кафе, клубы, — объясняет Ковалев.

А вот риелтор Мария Атлас уверена, что молодые покупатели или арендаторы квартир находятся в поисках не просто дома, а некоего «сообщества». То есть молодые хотят, чтобы в их жилом комплексе было абсолютно все, вплоть до переговорных комнат.

В моей практике было несколько случаев, когда молодым покупателям требовались лапомойка и место для прогулки с собакой. Это стало принципиальным моментом в выборе жилья. Современная молодежь стала очень избирательной, — говорит Мария.

СКОЛЬКО СТОИТ

Согласно данным российского онлайн-сервиса для подачи заявки на ипотечный кредит, медианная стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров в Москве составляет 67 тысяч рублей в месяц, что более чем в два раза превышает цену в российских городах-миллионниках. Например, среди городов-миллионников долгосрочная аренда дешевле всего в Уфе и Омске — 20 тысяч рублей.

Согласно прогнозам, ставки по ипотечным кредитам в российских банках упадут до 15 процентов к концу 2025 года. На сегодняшний день средние ставки по ипотеке находятся на уровне от 28 до 35 процентов. Максимальные доходят до 40 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, какая ставка на ипотеку ожидается в конце 2025 года.