Названы пять базовых правил получения удовольствия от анального секса

Lenta.ru

Сексолог Жоана де Араужо заявила, что для получения удовольствия во время анального секса необходимо соблюдать пять базовых правил. Их специалистка назвала в интервью для издания GZH.

Какие правила надо соблюдать, чтобы получить удовольствие от анального секса
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«Анус не вырабатывает естественную смазку, поэтому использование лубрикантов имеет первостепенное значение, чтобы избежать боли и уменьшить трение», — пояснила Араужо.

Также она призвала расслабить тело и разум, так как психологическое напряжение затрудняет проникновение, из-за чего возникают неприятные ощущения. Кроме того, специалистка посоветовала не торопиться — это позволит адаптироваться к возникающим стимулам.

В заключение Араужо добавила, что во время анального полового контакта необходимо обязательно использовать презервативы и полностью доверять партнеру.

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