Мужчина рассказал о необычной проблеме, портящей его половую жизнь

Пользователь Reddit с ником TossAccountBye рассказал о необычной проблеме, портящей его половую жизнь с девушкой. Однажды во время секса он почувствовал исходящий от ее влагалища знакомый запах, который некоторое время не мог распознать.

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«Мне потребовалось несколько дней, но я в итоге понял, что это за запах. Это запах лабораторной крысы! Ее влагалище пахнет лабораторными крысами! Я работаю в исследовательских лабораториях уже десять лет. Лично я сейчас с крысами не контактирую, но в нашем здании есть такие центры, поэтому в коридорах или лифтах можно нередко встретить тележки, забитые крысами, запах которых еще некоторое время витает в воздухе», — рассказал о своей догадке автор.

По его словам, поначалу он заподозрил, что избранница могла подхватить какую-нибудь инфекцию, однако она сказала, что ее ничего не беспокоит. Кроме того, молодой человек исключил версию о возможной измене. Наконец, он предположил, что специфическим запахом девушку наградил он сам, но та это тоже опровергла, заявив, что от мужчины ничем особенным не пахнет. Рассказать своей пассии об этом открытии напрямую он побоялся.

«Она не меняла свою диету или противозачаточные средства и не покупала новое белье и одежду за те три месяца, что я страдаю от этого запаха. Он уходит во время месячных, но возвращается, когда они заканчиваются», — пожаловался автор.

Другие пользователи не помогли раскрыть загадку, хотя высказали немало версий — от бессимптомного течения инфекции до фантомных запахов, которые якобы ощущает молодой человек.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на возлюбленного, работающего фокусником. По ее словам, бойфренд начал исполнять трюки с ее влагалищем прямо во время секса, в результате чего она задумалась о расставании с ним.