Клинический психолог рассказала об эгоцентричной природе благотворительности
У человека есть потребность нивелировать хорошими поступками свои мысли и действия.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Эльвира Вильховая.
«Человек всегда занимается благотворительностью только для себя. Для того чувства и ощущения, которое он получает во время или после того, как он совершил благотворительный взнос. Это не хорошо и не плохо, просто такова природа этого действия. Когда крупные бизнесмены совершают разные действия в какой-то момент для того, чтобы баланс вывести в приличное состояние, возникает потребность сделать что-то, чтобы нивелировать какие-то действия, мысли и поступки. На помощь приходит благотворительность. Но надо понимать, что этот счёт он внутренний. То есть благотворительностью всегда занимаются для выравнивания внутреннего счёта. И очень хорошо, что есть такой инструмент».