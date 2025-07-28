Психолог назвал возраст наступления пика «либидозной энергии» у женщин

Он начинается в 45 лет.

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Мужчины в аналогичный период жизни испытывают спад сексуальной активности. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Женщинам повезло больше, чем мужчинам. У женщин пик либидозной энергии по сегодняшней статистике в 45+ лет. То есть женщина в этом возрасте становится настолько сексуально раскрепощена, что она в это погружается и ей в этом хорошо. А у мужчин в 45+, к сожалению, физиологически начинается спад либидозной энергии. И тут это несовпадение возрастное может быть не на руку. Женщина молоденькая ещё сильно не вызрела, у неё из удовольствий покупки, куда-то поехать, чем-то похвастаться. Женщины начинают сильно концентрироваться на физиологии в 30-35 лет. Для нас очень важно, чтобы мужчина был для нас сексуально совместим».

Ранее Соловьёва объяснила, почему некоторым женщинам трудно просить помощи у мужчин.