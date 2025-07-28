Врач рассказал, почему секс улучшает сон

Выброс гормона окситоцина после секса или мастурбации помогает ощутить спокойствие и безопасность, облегчая засыпание. Об этом изданию Daily Mail рассказала сексолог и психотерапевт Софи Рус, получившая образование в Университете Мальмё (Швеция).

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Врач объяснила, что окситоцин широко известен как «гормон любви», однако его антидепрессивные и успокаивающие свойства также подтверждены исследованиями. Доктор Рус также уточнила, что повышение выработки этого гормона стимулирует не только половой акт, но и время, проведенное с любимым человеком в комфортной обстановке.

«При регулярном сексе или частой мастурбации также снижается уровень кортизола — гормона стресса, который может нарушать качество сна», — добавила эксперт.

Доктор Рус отметила, что схожий эффект оказывают физические упражнения. Для стабильного улучшения качества сна специалист посоветовала заниматься сексом (как и спортом) регулярно.