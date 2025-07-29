Психолог рассказала, как подготовиться к собеседованию при приеме на работу

Для большинства людей разговор с рекрутером или потенциальным работодателем является источником серьезного стресса. От непродолжительной беседы может зависеть очень многое, и важно не растеряться и показать себя с лучшей стороны. Чтобы повысить свои шансы на успешное прохождение собеседования, желательно заранее подготовиться к встрече с нанимателем или его представителем, пишет NEWS.ru.

Хороший эффект дает так называемая ментальная репетиция: мысленное воссоздание того, как может пойти разговор с собеседником. Проигрывание возможного сценария развития событий помогает кандидату чувствовать себя более уверенно в реальной ситуации и снижает уровень стресса. Важно также понимать, какие страхи являются для конкретного человека наиболее сильным фактором стресса.

«К ответам на типовые вопросы на собеседовании лучше подготовиться, но гораздо важнее работа с собственным эмоциональным фоном. Полезно заранее осознать свои триггеры, например боязнь оценивания, страх неудачного ответа, зависимость от одобрения. Именно они чаще всего мешают сохранять уверенность. Хороший прием — ментальная репетиция. Представьте собеседование в деталях, проиграйте мысленно, произнесите вслух несколько фраз, почувствуйте, как звучит ваш голос. Это помогает снизить стресс, когда вы окажетесь вживую на встрече, — рассказала бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева.

По словам эксперта, для работодателя важен не только профессиональный опыт кандидата, но и такие его качества, как стрессоустойчивость, быстрота реакции, креативность. На собеседовании работодатель может оценивать способность человека действовать в условиях психологического давления. Иногда даже используется так называемое стресс-интервью, когда рекрутеры намеренно создают нервозную обстановку и наблюдают за реакцией кандидата.

«Когда вы идете на собеседование, важно помнить, что работодатель оценивает не только ваш опыт, но и то, как вы справляетесь с неопределенностью, ведете себя под давлением и насколько уверенно умеете говорить о себе. При этом собеседование — это не экзамен, где есть правильные и неправильные ответы. Одна из частых ошибок — пытаться понравиться или угадывать, что от вас хотят услышать. Это выглядит неестественно и только усиливает волнение, мешая продемонстрировать свой профессионализм, — отметила психолог.

Ранее стало известно, как справиться с внезапным приступом тревоги. В такие моменты человек чувствует себя беспомощным и уязвимым. Прежде всего нужно взять под контроль дыхание. Для этого следует плавно вдохнуть через нос, немного задержать дыхание, а затем мягко и постепенно выпустить воздух через сжатые губы. Также можно применить технику «заземления — сосредоточить внимание на окружающих ощущениях. Можно посмотреть вокруг, мысленно описать окружающие предметы, потрогать их. Далее можно перейти к звукам и запахам. Еще одна техника — крепко сжать пальцы в кулак, пару секунд подержать, а потом медленно ослабить хватку, фокусируясь на возникающих ощущениях.