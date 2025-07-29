Психолог объяснила, почему мужчины выбирают женщин привлекательнее себя

Мужчины часто выбирают женщин привлекательнее себя из-за разного воспитания мальчиков и девочек, что отражается на их самовосприятии. Об этом «Москве 24» рассказала кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Ангелина Сурина.

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По ее словам, мальчики могут стать слабыми, если матери чрезмерно хвалят их или жалеют, а также все делают за них. Эксперт отметила, что так появляются мужчины с переоценкой своих возможностей.

«Например, они не умеют что-то делать, но уверены: это что-то им по силам, нередко проявляют высокомерие. То есть у них в голове происходит самообман, виной которому становится гипертрофированная любовь матери. Обычно она связана с тем, что женщина, испытывающая сильные чувства к своему мужчине, так же относится к сыну», — объяснила она.

Психолог Вероника Ахметова до этого рассказала газете «Известия», что активное использование социальных сетей может серьезно влиять на психическое здоровье, вызывая тревожность и депрессию.

Сурина добавила, что некоторые мужчины могут выбирать партнеров в качестве трофеев, чтобы женщина придала им чувство собственной значимости и повысила самооценку.

Психолог, гештальт-терапевт Жаля Аскерова говорила, что дневник побед и достижений, в который будут записываться все, даже самые маленькие успехи, поможет повысить самооценку.