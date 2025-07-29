Разработан точный метод определения лжи в речи

Исследователи и студенты НИУ "Высшая школа экономики" (Нижний Новгород) разработали комплексный метод определения признаков лжи в речи говорящего. За счет анализа 32 признаков алгоритм позволяет выявлять недостоверную информацию с точностью 92%, сообщила ТАСС старший научный сотрудник Центра языка и мозга, научный сотрудник Лаборатории теории и практики систем принятия решений НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Анна Хоменко.

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Пилотная версия алгоритма, который в будущем может стать основной программного обеспечения, объединяет более 10 методик анализа лжи по 32 признакам. Она оценивает малое количество деталей, отсутствие пауз в речи, мимику верхней части лица и другие характеристики поведения, связь которых с неискренностью была ранее доказана учеными со всего мира.

«Эти методы дополняют друг друга, охватывая разные уровни коммуникации (лексика, синтаксис, интонация, мимика, жесты). Мы их интегрируем, что повышает точность диагностики и валидность результатов», — сказала исследователь корреспонденту ТАСС.

Ученый указала на то, что, к примеру, зарубежные алгоритмы, показывающие точность распознавания ложных данных в речи на уровне 88%, в основном используют для анализа видеозаписи телешоу, неестественное поведение героев которых может влиять на результаты тестирования. Специалисты НИУ ВШЭ для тестирования разработанного подхода записали на видео высказывания 20 человек, включающие достоверную и ложную информацию. Длительность анализируемого материала составила более 3,5 часов.

«Результаты эксперимента показывают надежность при обнаружении лжи на тренировочной выборке (до 92%), что указывает на оправданность комплексного подхода к решению задачи. Наибольший вклад в решение задачи вносят такие характеристики, как семантические признаки в речи, движение лицевых мышц и количество деталей в рассказе», — уточнила Хоменко.

Разработчики намерены создать программно-аппаратный комплекс, который с помощью технологий машинного обучения будет автоматически анализировать речь, мимику и жесты испытуемых для выявления ложных высказываний. Решение может быть востребовано в психологии и HR, а также криминалистике, считают авторы. Исследование поддержано программой академического фонда НИУ ВШЭ.