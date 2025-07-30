Сколько россиян готовы жениться уже через неделю курортного романа

Каждый третий россиянин готов жениться уже через неделю курортного романа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования. Лишь 12% мужчин и 25% женщин предпочли бы подождать полгода, рассказали аналитики.

Исследование также показало, что мужчины чаще заводят курортные романы: 37% активно ищут такие приключения, а каждый третий мечтал об этом, но не решился. Женщины проявляют больше сдержанности: только 26% увлекаются летним флиртом, а 31% вообще не интересуется подобными историями. После отпуска 19% мужчин смогли перевести курортный роман в серьезные отношения, тогда как среди женщин таких оказалось 12%.