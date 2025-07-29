Психолог дала советы по борьбе с паническими атаками

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная рассказала о причинах панических атак и предложила способы борьбы с этим состоянием.

«Среди ключевых причин панических атак — хронический стресс, психологические травмы, генетическая предрасположенность, а также личностные особенности, такие как повышенная тревожность и перфекционизм», — подчеркнула психолог в беседе с газетой «Известия».

Бережная рекомендует во время приступа останавливать «катастрофические мысли», заменяя их на позитивные.

Также эксперт советует использовать интенсивную сенсорную стимуляцию — например, с помощью холода, кислого вкуса или резкого запаха эфирных масел.

Специалист отметила, что паническая атака — это не слабость, а сигнал психики.

Ранее доктор психологических наук заслуженный профессор Московского государственного университета Тахир Базаров заявил, что определённая музыка может замедлить физиологическую реакцию организма на стресс.