Как правильно устроить цифровой детокс и отдохнуть от интернета

Новости льются нескончаемым потоком, уведомления вспыхивают, как гирлянда на елке, и даже в отпуске мы почему-то все еще лихорадочно и бездумно прокручиваем ленту. Кажется, наш мозг не отдыхает вообще. Цифровой детокс — это не модная блажь, а гигиена внимания, которая нужна каждому. Психолог Радмила Бакирова рассказала о пяти правилах, которые помогут вам временно выключиться из информационного шума и вернуть себе ощущение внутренней тишины.

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Установите четкие «оффлайн-часы»

Выберите время, когда вы осознанно не прикасаетесь к телефону — например, с 20:00 до 08:00. Пусть в эти часы ваш мозг снова вспомнит, как это — просто быть.

«Добавьте сюда бумажную книгу, прогулку или ванну — и вы удивитесь, насколько спокойно вы засыпаете. Сначала будет непривычно, но уже через пару дней вы почувствуете прилив спокойствия и улучшение фокусировки внимания», — говорит эксперт.

Уберите уведомления с экрана

Каждый писк мессенджеров — это крючок для вашего внимания. Отключите push-уведомления от всех приложений, кроме самых важных. Когда вы сами выбираете, когда читать новости, вы возвращаете себе контроль над временем. Даже отключение звука и вибрации может значительно снизить уровень тревожности.

Отпишитесь от «информационного мусора»

Наводите порядок не только в доме, но и в подписках: рассылки, каналы, аккаунты, которые тревожат, злят или просто ничего не дают — в утиль.

«Вместо постоянного фонового раздражения у вас появится пространство для дыхания и покоя. Оставьте только то, что по-настоящему вдохновляет или помогает вам развиваться», — рассказывает психолог.

Выделите один день без экрана

Выберите «технологическое воскресенье» или хотя бы полдня в неделю без гаджетов. Без соцсетей, новостей, сериалов. Сначала будет ломка, потом — ощущение свободы. Мир не рухнет, если вы не ответите на сообщение сразу. Кстати, это может быть еще и отличной возможностью заняться хобби или встретиться с друзьями вживую.

Введите ритуалы тишины

Йога, дыхательные практики, утреннее молчание, прогулка без наушников — все, что помогает услышать себя. Это и есть главный смысл детокса: не просто отключиться, а переключиться на себя. И почувствовать, как в голове становится тише и яснее. Даже 10 минут такой тишины в день начинают менять внутреннее состояние.