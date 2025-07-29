Как заботиться о близких людях не в ущерб им и себе

29 июля отмечается День заботы о любимых людях. Однако не все умеют делать это правильно. Кто-то жертвует собой ради чужого комфорта, другие «причиняют» заботу, о которой их не просили. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как правильно заботиться о близких, не причиняя вред им и себе.

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«Экологичная» забота и личные границы

По словам клинического медицинского психолога Татьяны Маремпольской, «экологичная» забота представляет собой:

участие;

помощь;

сопереживание.

Однако у некоторых людей, которые стремятся помочь другому, нет понимания личных границ, что особенно важно при проявлении заботы, подчеркнула эксперт:

«Личные границы позволяют проявить внимание, но при этом не обделить себя в различных аспектах жизни. Также важно помнить, что желание позаботиться о ком-то в некоторых случаях возникает по принципу "догнать и осчастливить", то есть позаботиться о ком-то, когда человек об этом не просит. Такой подход считается насильственной помощью и не воспринимается людьми положительно. Поэтому важно вовремя обозначать личные границы как тому, кто помогает, так и тому, кто получает помощь».

Какой вред может нанести непрошенная забота

Когда люди не ждут заботы со стороны, внезапная помощь от кого-либо может ударить по их самолюбию, предупредила специалист:

«Иногда забота воспринимается как унижение или указание на неспособность выполнить задачу самостоятельно. Это может оскорбить и унизить человека, а также лишить его возможности познать что-то самому. Ведь иногда он не ждет стороннего участия в своей жизни, чтобы научиться преодолевать испытания судьбы».

Когда забота превращается в настоящую опеку, это наносит вред человеку, который под нее попал, уверена психолог. В таком случае есть риск, что человек привыкнет к постоянной помощи или потеряет мотивацию делать что-то самостоятельно, постоянно ожидая поддержки от других.

«К примеру, если оказывать финансовую помощь или в целом содержать человека, он не научится зарабатывать; если постоянно подкармливать — не научится готовить; если помогать с домашними заданиями — не сможет преодолевать себя для достижения задач», — объяснила эксперт.

Также тот, к кому проявляют гиперболизированную заботу, может возненавидеть своего «спасителя» на подсознательном уровне.

«Ведь если человек не хочет есть, но его продолжают кормить, он начинает испытывать неприязнь к человеку, который это с ним делает. С заботой принцип тот же», — заверила Маремпольская.

Когда желание помочь — следствие детских травм

Нездоровое желание позаботиться о другом человеке, даже если это вредит его интересам, может возникать из-за следующих детских травм:

Малообеспеченная семья

«Когда ребенок рос в условиях недостатка материальных благ, но при этом семье никто не помогал, тогда, добившись определенных успехов и имея стабильный доход во взрослой жизни, он хочет помогать другим. Хороший пример — Криштиану Роналду, у которого мама работала на трех работах, чтобы купить будущей звезде мирового футбола бутсы. А теперь, когда у него есть все блага мира, он превозносит свою мать на пьедестал, проявляя к ней заботу ежедневно», — рассказала Маремпольская.

Тяжелобольные родственники или родители

«Также желание заботиться о других может быть некой привычкой из детства. Если ребенок рос в семье с тяжелобольными родителями (или другими родственниками), которым требуется помощь, во взрослой жизни эта привычка остается с ним, и он захочет продолжать проявлять заботу, потому что он так делал всегда», — пояснила психолог.

Отсутствие личной жизни или друзей

«Когда у человека не сложилась личная жизнь или были проблемные отношения в семье, он хочет помогать другим, чтобы чувствовать себя нужным», — отметила эксперт.

Чтобы забота действительно была полезна для обеих сторон, стоит выбирать подходящие способы поддержки и заранее уточнять, насколько это необходимо близкому человеку, посоветовала психолог.

Многие люди не умеют заботиться о себе. С чего можно начать, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой.