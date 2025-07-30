Опровергнуты три популярных мифа об анальном сексе

Lenta.ru

Об анальном сексе существует большое количество мифов. Самые популярные из них проктолог Мариана Бартманн опровергла в интервью для издания GZH.

Эксперт опровергла три популярных мифа об анальном сексе
© Global Look Press

Как отметила Бартманн, боль даже во время первого анального секса не является нормой.

«При правильной подготовке, использовании смазки, общении между партнерами эта сексуальная практика должна быть комфортной», — пояснила она.

Также, по словам специалистки, частый анальный секс не приведет к недержанию кала, так как расположенный в этой области сфинктер является эластичным, поэтому он способен возвращаться к своему исходному состоянию. Кроме того, в некоторых случаях даже при геморрое можно заниматься этой сексуальной практикой, поскольку чувствительность каждого человека индивидуальна. Однако при язвах в заднем проходе, причем даже бессимптомных, она строго противопоказана.

Ранее проктолог Эван Голдштейн рассказал о распространенных ошибках в туалете. По его словам, после дефекации не стоит использовать туалетную бумагу.