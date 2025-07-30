Мужчины рассказали о самых странных секс-правилах партнерш

Мужчины назвали самые странные секс-правила, которые встречали у своих партнерш. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Один мужчина вспомнил о странном поведении девушки во время орального секса.

«Я встречался с девушкой, которая клала мне подушку на лицо перед минетом. Она не хотела, чтобы я смотрел на нее при оральном сексе. Она бы могла всосать в себя тягач, так что я не возражал против ее правил», – EarlyCuylersCousin, пользователь Reddit.

Другой пользователь рассказал, как религиозные взгляды влияли на поведение его партнерши в постели.

«Когда мы только начали встречаться, она разрешала мне вставлять в нее только головку и позволяла делать только пять фрикций. Полагаю, ей мешало чувство вины», – finform, пользователь Reddit.

Партнерша еще одного мужчины разозлилась, увидев его после секса отправляющимся в туалет в обнаженном виде.

«Она сказала, что ни в коем случае нельзя раздеваться перед женщиной, потому что ни одна женщина не любит видеть перед собой член, это якобы неуважительно. Она заявила, что я должен был полностью одеться сразу после секса», – Sobeksdream, пользователь Reddit.

Ранее мужчины и женщины назвали самые распространенные и при этом неочевидные ошибки в отношениях. Многие пользователи согласились, что одна из главных ошибок заключается в том, что один из партнеров перестает стараться ради другого.