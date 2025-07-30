Как укрепить самооценку: пять простых советов от психолога

Одни считают, что верить в себя нас с детства учат родители. Другие убеждены, что человек сам себе помощник. Какое бы мнение не было верным, важно помнить, что даже самая крепкая самооценка может пошатнуться, а поддержка и похвала со стороны необходимы постоянно. Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала «Вечерней Москве», как «развить» веру в себя.

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Экстренная помощь от окружающих

Во взрослом возрасте мы реже получаем похвалу, но желание получить положительную оценку сохраняется. Один из простых способов восполнить этот дефицит — попросить окружающих поддержать вас.

Расскажите родным, каким тяжелым был ваш рабочий день, они точно не откажут в эмоциональной поддержке. Еще можно признаться другу, что у вас скверно на душе, а в ответ наверняка получите что-то ободряющее. Или же поделитесь с парикмахером своим состоянием, например, что чувствуете упадок сил — уверена, услышите рекомендации, как можно поднять себе настроение. Наши близкие и знакомые — самый мощный ресурс позитивных эмоций, — отметила психолог.

Однако даже надежная внешняя поддержка не заменит необходимость внутренней уверенности. Только мы знаем, в чем по-настоящему нуждаемся, что именно хотим слышать и чему безоговорочно верим.

Основа настоящей уверенности заключается в собственной убежденности, что все получится. Поэтому второй и главный способ ободрения и поддержки — это поверить в себя.

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Вспоминайте победы

В жизни каждого из нас достаточно примеров сложных положений, в которые мы попадали. Вспомните и составьте список тех ситуаций, где вы уверенно одерживали победу над обстоятельствами. Отметьте свои сильные стороны, проявленные в тот период, и позвольте этому опыту поддерживать вас в нынешних испытаниях. Кстати, опираться на успешный опыт других людей тоже полезно.

Переформулируйте негативные установки

Мы часто говорим себе негативные фразы вроде: «Я не справлюсь», «Все бесполезно», «Вот я растяпа», но нужно научиться мыслить иначе. Изменив внутренние убеждения, мы постепенно создадим основу для большей уверенности. Вместо негативных утверждений попробуйте говорить себе: «Я справлюсь, ведь раньше уже получалось» или «Все обязательно получится».

Поддерживайте других

Как ни странно, но в ситуации, когда больше всего нуждаешься в поддержке, почувствовать себя сильнее можно, помогая другим. Отдайте ненужные вещи в благотворительные организации, помогите пожилой соседке или побудьте волонтером в приюте для животных. Когда человек видит свое положительное влияние на мир и окружающих его людей, становится легче поверить в собственные силы.

Ставьте реальные цели

Чтобы укреплять уверенность в себе, всегда начинайте с решения задач, которые соответствуют вашим актуальным возможностям, а крупные цели разбивайте на мелкие. Например, лучше сначала пройти стажировку и потом устраиваться на постоянную работу, чем сразу стремиться занять престижную должность без опыта. Успех в маленьких делах значительно повышает уверенность в себе.

Развивайте силу воли

Мотивация в обретении веры в себя очень важна. Но можно поднять самооценку другим способом — регулярной упорной деятельностью.

В этом случае главное не бояться ошибок и неудач, ведь каждое усилие будет приближать вас к поставленной цели. Уверенность приходит вместе с осознанием своей настойчивости и возможности добиваться желаемого. Каждый способен воспитать в себе внутреннюю уверенность. Главное помнить: начать стоит с первого шага, а дальше станет намного легче идти навстречу новым победам, — подчеркнула специалист.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.

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