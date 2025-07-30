Правда ли, что эмпатию можно натренировать

Когда наша забота делает кого-то счастливее — это сближает с ним. Таковы неожиданные выводы нового исследования в Psychological Science: эмпатия — не просто врожденная черта характера — ее можно тренировать.

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Эксперименты в Колледже литературы, искусств и наук Дорнсайф Южно-Калифорнийского университета (USC Dornsife) показали, что люди стремятся больше помогать кому-то не из-за общих ценностей или опыта, а потому, что начинают воспринимать радость объекта заботы как личное вознаграждение.

Выявленный эффект едва заметный, но значимый — и сохраняется даже без дополнительных стимулов.

«Это социальный аналог классического эксперимента Павлова. Как собака учится выделять слюну при звуке колокольчика, предвещающего еду, наш мозг может научиться испытывать удовольствие, когда счастлив другой», — объясняет психолог Леор Хакель из USC Dornsife.

Эмоциональное подкрепление

Чтобы проверить теорию, исследователи разработали серию экспериментов. Участники наблюдали за мультяшным персонажем, переживающим повседневные радости и неудачи — например, игру с собакой или падение с велосипеда. После каждой сцены на экране появлялось число, обозначающее личный выигрыш или потерю очков для участника. Со временем те, кто регулярно получал вознаграждение в моменты радости персонажа, начали бессознательно связывать его эмоции со своей выгодой.

Затем, когда этим испытуемым показывали новые сцены с тем же персонажем, они сообщали о более сильном сопереживании — даже без вознаграждения. Участники также активнее старались «заработать» очки, видя положительные эмоции персонажа, что указывало на мотивационную силу этой связи.

Эмпатия vs. личная выгода

В последнем эксперименте участники выбирали цифровые подарочные карты для персонажа, зная, какие ему понравятся, а какие — нет. Иногда выбор приятного подарка уменьшал их собственные очки. Даже в этом случае те, кто научился ассоциировать счастье персонажа с наградой, чаще жертвовали своими баллами — или дольше колебались перед эгоистичным выбором. Это показало: эмоциональное обучение влияет не только на чувства, но и на действия.

Среда формирует сострадание

Исследователи утверждают, что результаты помогают понять, почему эмпатия чаще развивается в кооперативных средах — например, в классах, семьях или командах, где успех одного приносит пользу всем. В конкурентных условиях, где чужой выигрыш означает ваш проигрыш, эмоциональные связи формировать сложнее.