Психолог констатировала тенденцию на поверхностную дружбу
Современным людям проще создавать новые связи, чем выстраивать глубокие отношения с одним человеком.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Мария Манина.
«Мы идём в тренд индивидуализации, большой концентрации на личном удовольствии, собственном развитии, не совсем готовы, чтобы подстраиваться и глубинно вкладываться в другого человека. Длительная дружба — это большой труд. Такая зацикленность на себе приведёт к тому, что со временем у человека становится всё меньше и меньше друзей. У нас будет такая подмена понятий, это уже происходит. Нужно учитывать цифровой мир и обилие контактов и знакомств. Если мы расстаёмся сейчас с кем-то из друзей, то не боимся, что не найдём замену. Очень много нетворкингов, онлайн-знакомств, поверхностных знакомств. Я вижу эту тенденцию: люди легче скачут по отношениям, их легче разорвать, потому что работа и ответственность выстраивать с одним человеком глубокие отношения гораздо более трудоёмкая, чем создавать новые поверхностные связи».
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