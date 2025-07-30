Психолог предупредила об опасности синдрома отложенной жизни

В современном мире синдром отложенной жизни стал одной из самых частых психологических проблем, отметили эксперты. Что стоит за этим состоянием, почему оно возникает и как научиться жить здесь и сейчас, разбиралась Москва 24.

Привычка из прошлого

Синдром отложенной жизни является настоящей проблемой современности и берет свое начало из далекого прошлого. Об этом Москве 24 рассказала кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Ангелина Сурина.

"Это очень долгая, многолетняя история, которая существует испокон веков. Раньше ждали, когда закончится война, бедность, люди все время ждали лучших времен, каких-то изменений, веря, что тогда жизнь улучшится. И отсюда в умах сформировался некий генетический страх. Но сейчас жизнь меняется, людям важно быстрее подстраиваться под мир, меняя и свою психологию", – сказала она. «Раньше женщины покупали себе одно платье, которое надевали, например, только на свадьбу детей, а после откладывали его до другого торжества и опять ждали лучших времен. Они не могли себе позволить обилие одежды, еды», — Ангелина Сурина, кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог.

По словам психолога, эта привычка передалась и нынешнему поколению, поскольку дети воспитывались с учетом тех устоев, что были сформированы в их семьях.

"Многие говорили детям, что если они получат хорошую оценку в школе, то им дадут конфетку. Или "вот когда у тебя будет день рождения, тогда будет подарок, а сейчас впахивай, преодолевай трудности до лучших времен". Также часто родители убеждают детей, что делать все, что им захочется, они смогут, когда вырастут или начнут зарабатывать, что тоже провоцирует откладывание на потом", – отметила Сурина.

Как подчеркнула эксперт, таким образом у ребенка формируется привычка ожидания.

"У человека все строится на привычках: привычка мышления, привычка психики. Для мозга это фундамент, на который он опирается, людям так легче жить, поэтому психика и научилась всегда ждать лучших времен", – объяснила она.

Когда приходит осознание

Зачастую человек понимает, что откладывал свою жизнь на потом, во время некого переходного периода.

"Это может быть и кризис 40 лет, а может быть и позже – в 50, 60. Человеку свойственно подводить некие жизненные итоги, особенно в периоды возрастной перестройки или какого-то разочарования. Он начинает думать, что он сделал или не сделал, чего достиг, а чего нет, и чего вообще он хочет от жизни", – объяснила Ангелина Сурина. «От этого разочарования и осознания человек может уйти в депрессию, начать злиться на себя и окружающих. Возникают переживания, что от него ничего не зависит и он бессилен. Это может привести даже к появлению алкогольной и других зависимостей», — Ангелина Сурина, кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог.

При этом эксперт подчеркнула, что это осознание может сподвигнуть человека и к позитивным переменам, поскольку это дает ему возможность понять, что именно ему хочется изменить в жизни.

"Именно поэтому очень многие становятся счастливее после 40−45 лет, потому что происходит кризис среднего возраста, человек понимает, чего он еще не сделал, и начинает это исправлять, учится жить здесь и сейчас", – подчеркнула психолог. «На сегодняшний день много примеров, когда и женщины, и мужчины после 50 лучше выглядят, занимаются спортом, ответственно относятся к своему здоровью. И это не потому, что они чувствуют себя старыми. Они осознали, в чем смысл их жизни, чего они хотели. Они полностью меняют жизни», — Ангелина Сурина, кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог.

Изменения в период возрастного кризиса зависят от силы личности: человек либо замыкается в себе, либо решает заново выстраивать новую жизнь, заключила Сурина.

"Потом" уже наступило

Для того чтобы избавиться от синдрома отложенной жизни, необходимо осознать, что ожидаемое будущее уже наступило.

"Постоянное ожидание чуда может быть очень иллюзорным. То есть человек с розовыми очками на глазах может фантазировать о какой-то мечте, а та исполняется, и он разочаровываться, потому что представлял ее совсем по-другому. Либо же, если мечта нереальная и, очевидно, что не сбудется никогда, человек обрекает себя на некое несчастливое будущее и несчастливое настоящее, потому что он не научился жить здесь и сейчас. То, чего вы хотели когда-то, может не наступить никогда", – объяснила Ангелина Сурина.

По мнению эксперта, человеку важно рационально оценивать то, что у него есть на сегодняшний день, абстрагировавшись от фантазий о будущем.

«Нужно понять, что у человека есть сейчас, отчего он может быть счастлив. Это может быть крыша над головой, еда, работа, возможность регулярно покупать себе новые вещи и так далее. Важно каждый раз себя спрашивать, что вы испытываете, когда делаете что-то для себя. В таком случае человек учится любить, ценить и получать удовольствие от реальности», —Ангелина Сурина, кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог.

Как отметила Сурина, "сняв" розовые очки, человек начинает планировать свою жизнь и ценить то, что он собственноручно создает свое настоящее и будущее.

"С одной стороны, это сложный процесс саморегуляции, а с другой – осознанности и рационализации. Не стоит витать в облаках, важно делать свою жизнь лучше здесь и сейчас, чтобы каждый день чувствовать себя счастливым. Вот именно этому надо учиться", – добавила она.

Получать удовольствие можно не только от радикальных перемен, но и от повседневной жизни или даже от еды. Также психолог привела пример с условиями труда: если человеку не нравится его работа, то не стоит ждать отпуска, чтобы ненадолго забыть о ней. Лучше взяться за просмотр вакансий и подобрать лучший вариант, не дожидаясь выгорания, заключила психолог.