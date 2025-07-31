Ученые назвали наилучший способ сохранить мотивацию к достижению цели

Исследование, проведенное учеными из Школы менеджмента Университета Бингемтона (США), показало, что сосредоточенность на потраченном времени, а не на денежных затратах, может быть более эффективным способом поддержания мотивации для достижения целей. Результаты опубликованы в Journal of Consumer Marketing.

© Naukatv.ru

Исследование утверждает, что люди успешнее достигают целей, когда чувствуют автономию и связь с другими. Неудачи могут подрывать мотивацию, особенно если основное внимание уделяется денежным потерям.

Исследование с участием 600 работающих людей и 75 студентов показало, что, если фокусироваться на времени, затраченном на обучение или подготовку, люди остаются более настойчивыми, чем если акцент делать на финансовых затратах.

Исследование с участием студентов университета, показало, что они реже испытывали чувство вины из-за провала экзамена, если концентрировались на времени, затраченном на подготовку, и знаниях, полученных в процессе. Ученые отметили, что разница становилась незначительной после трёх и более попыток сдать экзамен.

Работающие люди с большей степенью самостоятельности чаще испытывают удовлетворение от работы и сохраняют мотивацию. Согласно исследованию, работники с большим запасом времени могут проявлять большую устойчивость к неудачам, например, к потере повышения, и демонстрировать лучшую способность «восстанавливаться».

Профессор Субимал Чаттерджи, соавтор исследования, объяснил: