Исследователи выяснили, в чем женщины-пилоты лучше мужчин

Женщины-пилоты лучше справляются со стрессом, показало исследование
Женщины-пилоты могут превосходить своих коллег-мужчин в сложных ситуациях в полете, создающих стресс, — к такому выводу пришли исследователи из Университета Ватерлоо.
Результаты, представленные на симпозиуме по айтрекингу (технологиям отслеживания взгляда) ETRA-25, ставят под сомнение традиционные представления в авиации и указывают на то, что женщины-пилоты обладают уникальными сильными сторонами, которые стоит учитывать в системах обучения и оценки летчиков.
«Эти выводы вдохновляют, потому что заставляют нас пересмотреть подход к оценке пилотов. Неверно предполагать, что если два пилота смотрят на одно и то же, они будут действовать одинаково. Наше исследование показывает, что женщины могут лучше сохранять самообладание и принимать решения в стрессовых ситуациях во время полета», — пояснила ведущий автор исследования Наила Айяла из лаборатории мультисенсорного восприятия и когнитивных процессов Университета Ватерлоо.
Исследование также выявило, что, несмотря на почти идентичные модели зрительного внимания и одинаковый уровень опыта у пилотов обоего пола, женщины совершают меньше ошибок при управлении самолетом в условиях повышенного стресса. Это означает, что хотя и мужчины, и женщины обращают внимание на одни и те же показатели во время полета, представительницы прекрасного пола реагируют на них стабильнее и точнее.
В исследовании использовался высокоточный авиасимулятор, в котором 20 опытных пилотов гражданской авиации (10 женщин и 10 мужчин) выполняли ряд стандартных и аварийных задач. Очки с функцией отслеживания взгляда определяли, куда смотрят пилоты и как реагируют на происходящее.
Участники тестирования выполняли как стандартные полетные манипуляции, так и решали внезапные проблемы, включая отказ двигателя и сложные посадки. Это позволило собрать данные как о зрительном внимании, так и о точности действий.
«Понимание, как разные люди ведут себя в стрессовых ситуациях, помогает создавать более эффективные программы обучения, безопасные кабины и инклюзивные авиационные системы. Сейчас, когда отрасль сталкивается с нехваткой пилотов, как никогда важно раскрыть потенциал всех специалистов, независимо от пола», — заключила профессор Сюзанна Кёрнз, директор Института устойчивой аэронавтики Университета Ватерлоо.