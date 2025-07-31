Сексолог Бруна Коэльо заявила женщинам, что анальная мастурбация является отличным способом самопознания. Подробнее об этой сексуальной практике, которая может показаться необычной, она рассказала изданию Metropoles.

Коэльо предложила для получения удовольствия использовать пальцы или секс-игрушки, такие как анальные пробки и вибраторы. По ее словам, приятным может быть просто прикосновение или надавливание на эту область.

Однако она напомнила, что при таком виде мастурбации очень важно соблюдать меры предосторожности. Так, стоит тщательно очистить анальную область мылом для интимной гигиены и водой. Кроме того, Коэльо посоветовала использовать смазку на водной основе и стричь ногти перед практикой, чтобы случайно не травмировать себя.

Ранее врач Вера Сережина заявила, что секс во время жары может навредить здоровью. По ее словам, высокие температуры дополнительно нагружают сердце.