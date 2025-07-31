Названа идеальная поза для первого анального секса

Проктолог Мариана Бартманн заявила, что от анального секса можно получить массу удовольствия, но он требует осторожности. В интервью для издания GZH она назвала идеальную позу для женщин, которые решили впервые попробовать эту сексуальную практику.

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«Я думаю, что положение лежа на боку является наиболее рекомендуемым, поскольку оно обеспечивает полный контроль и прямой контакт с анальным отверстием», — пояснила Бартманн.

Кроме того, по ее словам, в такой позе остается свободный доступ к клитору для его стимуляции как женщиной, так и мужчиной. При этом специалистка подчеркнула, что вагинальный секс сразу же после анального без соблюдения надлежащей гигиены приведет к миграции бактерий из прямой кишки во влагалище, из-за чего повышается риск развития различных инфекций.

Ранее в Испании открылась первая в мире клиника для лечения связанных с анальным сексом травм. Туда приходят люди, которые годами стеснялись посетить обычную больницу.