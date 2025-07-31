Монастыринг: почему молодые люди сбегают из города

Кажется, мы уже пробовали все: ретриты на Бали, silent-медитации под гитару и детокс-программы на напитках. Но теперь у тренда на «осознанную перезагрузку» — новое направление. Молодые люди все чаще уезжают в самые настоящие монастыри с колоколами, кельями и высокими стенами. Что это за явление и почему оно набирает популярность разобрали вместе с психологом Ангелиной Помехиной.

Что такое монастыринг?

Это практика, когда человек уезжает в монастырь не навсегда, а на несколько дней или недель, чтобы побыть в тишине, пожить по уставу и перезагрузиться. Это не религиозный обет и не постриг, а временное добровольное участие в жизни обители: молитвы, работа, распорядок дня, минимум связи с внешним миром. Кто-то приезжает на день, кто-то — на месяц. Форматы бывают разные: паломничество, трудничество, послушничество — выбор зависит от целей и готовности погрузиться. Монастыринг — не курорт и не ретрит со всевозможными условиями. Но именно в этом его терапевтичность.

«Монастырь, с его атмосферой тишины и покоя, предлагает уникальную возможность на некоторое время дистанцироваться от внешнего мира», — комментирует эксперт.

Почему это явление набирает популярность?

У этого феномена есть множество причин, назовем самые основные:

1. Психологическая помощь

Жизнь — это череда неожиданных событий и перемен. Иногда незнание того, что будет завтра, сильно утомляет и даже развивает тревожность. По мнению психологов, четкий распорядок дня и предсказуемость помогают вернуть душевный баланс. В обителях все по строгому расписанию: подъем, службы, послушания, трапеза. День прост и понятен. А это — лучшее лекарство для тех, кто переживает внутренний кризис: развод, потерю, выгорание, смену этапа в жизни.

2. Информационная разгрузка

«Постоянное взаимодействие с информацией, прослушивание музыки, шум метро, общение создает глубокий эмоциональный и физический стресс», — делится психолог.

Общество ищет новые способы уединения и перезагрузки, помимо всем известных йоги, медитаций и психотерапии. Люди устали от города, бесконечного шума, новостей и соцсетей. И поездка в монастырь как раз отличная возможность оградиться от этого хотя бы на время.

3. Любопытство

Большинство знают о монастырях лишь по фильмам. Это очень аутентичное место со своими особыми порядками, поэтому у многих возникает желание увидеть своими глазами жизнь в обители.

Как попасть в монастырь?

Для начала нужно определиться с целью: спросите себя, вы хотите просто заглянуть или полноценно включиться? Если хочется посмотреть со стороны — лучше выбрать паломничество. Обычно это поездка 1–3 дня с проживанием в отдельном паломническом доме и посещением служб.

Если есть побуждение полностью окунуться в неизведанное — отлично подойдет трудничество. Это подразумевает более длительное проживание в самом монастыре и помощь его насельникам. Послушания могут быть самыми разными — мытье пола, работа на кухне, уборка, рукоделие.

Чтобы поехать в каком-то из этих форматов нужно: