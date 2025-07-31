Какие фразы только усугубляют ссору

Психологи Санам Хафиз и Том Макдонах перечислили фразы, которые выводят собеседника из себя и усугубляют конфликт. Список этих выражений приводит Daily Mirror.

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По мнению Макдонаха, коммуникацию при ссоре ухудшают высказывания, начинающиеся со слов «ты всегда» или «ты никогда». Он объяснил, что такие формулировки преувеличивают реальность и побуждают собеседника искать контраргументы.

Также не стоит во время ссоры просить человека успокоиться, продолжил психолог. По его словам, под этой просьбой подразумевается, что проблема заключается не в ситуации, вызвавшей спор, а в реакции на нее человека.

Хафиз же добавил, что фразы «забудь» и «без обид, но...» тоже имеют скрытый смысл и поэтому не приветствуются во время конфликтов. Первая говорит собеседнику о его незначительности, а вторая обычно маскирует оскорбления. Фразу «я просто пошутил(-а)» тоже часто используют, чтобы скрыть обидные слова или поступки.

«Подобное уклонение от ответственности может привести к потере доверия. Иногда достаточно извинений, чтобы исправить ошибку», — считает Макдонах.

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