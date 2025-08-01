Эксперт объяснил, почему мы устаём от пляжного отдыха

Даже если вы весь день проведёте на пляже, к вечеру всё равно почувствуете усталость. И за этим стоит множество физиологических процессов.

© unsplash

Терморегуляция и обезвоживание. На солнце наше тело переходит в режим экстренного охлаждения. Это заставляет сердце работать быстрее, да и в целом требует больше энергии. По мнению физиологов, на жаре мы чаще дышим и потребляем больше энергии. Кроме того, повышается риск обезвоживания, что приводит к ощущению усталости.

Солнце, воспаление, генетика. Исследования показывают, что при длительном пребывании на солнце возникает умственная усталость. И это не зависит от температуры воздуха. Если же вы получили ожог, то в организме развивается воспаление для борьбы с этим повреждением.

Один эксперимент на мушках также дал интересные результаты. Учёные обнаружили у них нейронный контур, который при повышении внешней температуры активирует области, отвечающие за сон. То есть жаркая погода заставляет мушек впадать в спячку для экономии энергии. Возможно, и у людей есть подобный механизм.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.