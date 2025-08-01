Названы две главные причины развода после многих лет

Эксперт по отношениям Миг Беннетт назвала две главные причины, по которым распадаются крепкие семьи. Ее слова приводит издание Metro.

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Беннетт уверена, что пары, которые много лет прожили в браке, не разводятся спонтанно. Обычно предпосылки к этому решению накапливались годами. Самым разрушительным фактором Беннет считает пренебрежение отношениями. По ее мнению, все начинается с какой-нибудь стрессовой ситуации.

«Партнеры перестают общаться, постепенно их отношения теряют значимость и становятся менее важными, чем собака и спортзал», — отметила Беннетт.

Фактором, который окончательно ставит точку в браке, эксперт назвала нежелание партнеров слушать друг друга. По ее словам, в таких парах мужчины и женщины жестко доказывают свою точку зрения, критикуют и становятся одержимы идеей доказать свою правоту.

«В таких случаях, я обычно говорю, что придется выбирать: либо вы правы, либо вы в браке», — заключила Беннетт.

Ранее пользователи Reddit рассказали о неочевидных ошибках в отношениях. Многие согласились, что самой частой ошибкой является отсутствие заботы друг о друге.