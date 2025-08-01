Перечислены ошибки, которые приводят к разрыву презерватива

Эксперты из Американской ассоциации сексуального здоровья (ASHA) рассказали о семи ошибках, из-за которых рвутся презервативы во время полового акта. Их слова приводит издание Urgente24.

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«У презервативов тоже есть срок годности. Использование просроченного презерватива увеличивает риск его разрыва во время секса», — пояснили специалисты.

Они добавили, что даже если срок годности изделия не истек, но оно поменяло цвет или приобрело другие признаки старения, то его использовать тоже не нужно.

Четвертым и пятым фактором, которые приводят к тому, что презерватив может порваться, эксперты из ASHA назвали неправильное хранение презервативов и отсутствие смазки во время секса. При этом лубриканты на масляной основе приводят к разрушению латекса, что тоже чревато разрывом.

Другие причины, из-за которых средство контрацепции может порваться, — это использование двух презервативов одновременно, а также выбор изделия неподходящего размера.

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