Психолог объяснил, почему не стоит запрещать порнографию

Председатель движения в защиту традиционных ценностей Элина Жгутова предложила запретить и заблокировать порнографию в России. А за поиск и просмотр таких материалов следует штрафовать. По ее мнению, это поможет поднять демографию. «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Андреем Зберовским, насколько порно вредит ментальному здоровью и стоит ли его запретить.

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По словам психолога, у просмотра фильмов для взрослых может быть и позитивный опыт.

«Когда в паре у обоих партнеров не было серьезного сексуального опыта и большого количества партнеров, узнать новые техники и способы удовлетворения можно только из порно. Потому что с родителями никто эту тему обсуждать не станет, из научных книг и любовных романов этого тоже не узнать. Поэтому в тех парах, где сексуального опыта было недостаточно, это ресурс, который может помочь», — объяснил специалист.

Кроме того, порно способно «спасти» семейные отношения в период, когда женщина вынашивает ребенка и в первые годы его воспитания, считает эксперт:

«Как правило, в период от года до трех лет муж остается в тени сексуальной жизни и чувствует себя брошенным. Но его сексуальные запросы никуда не исчезают, и тут есть два варианта: либо он ищет любовницу, либо удовлетворяет себя под порно. Как психолог, я считаю, что лучше удовлетворить себя под фильмы для взрослых, чем строить интрижки с коллегами по работе».

Зберовский также уточнил, что мужчинам порно помогает избегать измен в период женской отрешенности от интимной жизни или в период долгих командировок одного из партнеров.

«Из-за большого количества случайных связей есть риск заражения венерическими заболеваниями. Распространение порнографии сильно замедлило этот рост, потому что мужчины и женщины уже не ищут быстрых связей с кем попало, а закрывают свои потребности под фильмы для взрослых», — сказал психолог.

Однако он подчеркнул, что из-за просмотра порно у мужчин может сформироваться искаженное восприятие женского тела и внешности, так как в порно часто встречаются молодые актрисы, которые не пренебрегают пластическими операциями. Из-за этого может страдать либидо у мужчин.

«С женщинами примерно та же история. Такие видео показывают им мужчин, которые отличаются от среднестатистических. Они ждут, что мужчина будет уметь то же самое, что и актеры в порнофильмах, но в реальности не получают этого. Также при просмотре порно у человека появляется потребность в сексуальном разнообразии, что в семье реализовать очень трудно», — заключил эксперт.

Это не единственная инициатива, которая была призвана увеличить демографию в стране. В Общественной палате предложили вернуться к системе 10-летнего обучения в школе, как в советское время. Предполагается, что это может снизить в России средний возраст рождения первого ребенка. Насколько эффективна эта система, могут ли ее вернуть в школы и какие у нее плюсы и минусы — в материале «Вечерней Москвы».