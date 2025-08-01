Почему опасно долго не ходить в отпуск

Длительное отсутствие отпуска может привести к значительным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова.

© Вечерняя Москва

Она добавила, что людям нужна перезагрузка в первую очередь для здорового психологического состояния.

Отпуск нужен людям, которые особенно много работают в течение года. Эти промежутки важны и с технической точки зрения, потому что многие планируют на отпуск, например, начало ремонта или каких-то дел, — уточнила эксперт.

Абравитова подчеркнула, что отпуск — это не про «выспаться на диване». Важно вернуться на работу с новыми силами и энергией.

Хорошо бы эту новую маленькую жизнь использовать по полной программе для того, чтобы каждый раз обновляться, — цитирует психолога Life.ru.

Карьера без выгорания и с минимальным стрессом — не миф. Важно понимать, что за «работой, где ничего не нужно делать», чаще всего скрывается не обыкновенное желание бездельничать, а потребность в психологической передышке от перегрузок, заявила карьерный консультант Зилина Султанова.