Эксперт рассказал, что такое «психологический тюлень»

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что это такое.

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«Психологический тюлень» — это такое упражнение, которое используется в когнитивно-поведенческой терапии. Оно нужно людям, которые действуют по принципу: работать по максимуму, уставать никак нельзя, надо постоянно чего-то достигать, быть эффективным, постоянно развиваться. То есть с помощью психологического тюленя можно избавиться от феномена токсичного достижения, токсичной демонстрации себя, токсичной самоэффективности», - сообщил психолог в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, также такое упражнение помогает решить проблему, как стать постоянно реализованным, потому что в этом случае человек делает из себя инструмент, который должен быть полезен. Но всегда есть ограничения, отметил он.

Мелехин рассказал, что многие люди сегодня разучились давать себе отдых, переключения, что и значит быть психологическим тюленем.

«Главное — не путать тюленя с ленью и прокрастинацией. Психологический тюлень выполняет важную функцию. Он помогает вспомнить многим такие три понятия, как «достаточно», «ограничения» и «невозможно все и сразу», - отметил психолог.

Сомнолог сообщил, что нельзя трудиться без перерывов, полностью вовлекаясь в этот процесс, без перерывов и т. д., нужно хотя бы 5 минут побыть в режиме «меня нет». Также от добавил, что при этом важно не пользоваться гаджетами, лучше сфокусироваться на тактильных вещах.

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