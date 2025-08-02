Почему снится бывший

Когда кто-то, кто тебе дорог, приходит к тебе во снах — это не только совершенно нормально, но и довольно распространено. И на это, согласно специалисту по снам и преподавателю психологии Дейдре Барретт, есть ряд очень веских причин. Рассказываем, почему нам снятся бывшие и что с этим делать.

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Почему мы видим сны?

«Некоторые неврологи говорят, что сон с частыми движениями глаз, во время которого мы видим сны, нужен организму для выполнения необходимых биохимических функций — восполнения определенных наборов нейротрансмиттеров, которые истощаются во время бодрствования, консолидации памяти и сброса температурного режима», — говорит Барретт.

Принято считать, что сны не имеют функции, что они просто являются побочным эффектом этого явления.

Но сны также помогают нам ярче визуализировать и сильнее испытывать эмоции, чем большинство из нас способно делать это во время бодрствования — и сны помогают нам мыслить нестандартно, не затрагивая логические области. Поэтому мы лучше справляемся с проблемами во сне, чем наяву.

«Сны — это все наши надежды и страхи, — говорит доктор Барретт. — Практически все, о чем мы когда-либо думаем, находит отражение в содержании снов. Они о попытках решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни».

Видеть сны о бывшем - это нормально?

Большинству людей в той или иной степени снятся их бывшие.

«Сны о бывшем просто означают, что они были значимой личностью в вашем прошлом, — говорит доктор Барретт. — Люди, с которыми вы проводили много времени в любой период своей жизни и которые были важны для вас, скорее всего, появятся в ваших снах, а это включает и ваших бывших, и родителей, и других членов семьи или близких друзей. Даже если они умерли, или уехали, или вы давно потеряли с ними связь, любой, с кем вы часто общались, все равно останется значимой личностью в какой-то части вашего подсознания на всю оставшуюся жизнь».

Распространенные сны о бывших – и возможные толкования

Сон каждого человека о бывшем имеет полностью индивидуальное значение, затрагивая как его чувства к этому бывшему, так и его жизненные обстоятельства на данный момент. Помните, что значение может сильно различаться у разных людей — например, собака может означать безопасность и верность для одного человека или страх и тревогу для другого. Подумайте, что увиденное значит именно для вас. Барретт также предупреждает, что сны могут быть не об этом конкретном человеке, а, скорее, о проблемах, которые возникают у вас в настоящем.

Вот несколько распространенных сновидений, которые могут указывать на определенные глубинные проблемы и неразрешенные чувства.

Любовь

Возможно, вас бросил кто-то, в кого вы были по уши влюблены, – разрушительный опыт, не говоря уже о серьезном ударе по самолюбию, который может заставить вас задуматься, что вы сделали что-то не так или, возможно, были «недостаточно хороши» для него. Такой опыт может привести к следующим снам.

Вы снова встречаетесь с бывшим, или он извиняется и говорит, что все еще любит вас: это сон об исполнении желаний, основанный на подсознательном желании снова чувствовать себя хорошо.

Вы врываетесь в его дом: это связано с необходимостью понять, что произошло, и проникнуть в их голову и образ мыслей.

Эмоциональная или сексуальная неудовлетворенность

Если вы находитесь в отношениях уже какое-то время и они стали слишком рутинными и комфортными, вы можете тосковать по страсти предыдущей связи — особенно по вашей первой настоящей любви, которая запечатлелась в психике как символ любви, желания. Следующие сны могут означать желание вернуть те позитивные чувства в вашей реальной жизни.

Вы занимаетесь сексом с бывшим.

Вы снова вместе.

Вы ищете его.

Вы вместе с ним заботитесь о детях.

Вы встречаетесь с ним повсюду и пытаетесь привлечь его внимание.

Вы пытаетесь спасти его от смерти или опасности.

Неудовлетворенность текущими жизненными обстоятельствами

Но сны о бывших могут не иметь к ним никакого отношения — или конкретно к любви, желанию или сексу. Иногда они отражают то, кем вы были в тот предыдущий момент своей жизни. Если вам снится, что вы снова вместе или занимаетесь сексом с бывшим, это может просто означать, что вы тоскуете по тому, кем вы были или какой была ваша жизнь, когда вы были с ним.

Обида или неразрешенные чувства

Измена или жестокие отношения могут оставить глубокий отпечаток на психике человека и привести к появлению бывшего во снах. Такая ситуация может указывать на то, что что-то в вашей текущей жизни заставляет вас испытывать похожие чувства.

Вам снится, что на вас кричат или изменяют: возможно, вы испытываете в какой-то степени похожие чувства в своей реальной жизни или все еще недовольны собой из-за прежних отношений.

Вам снится, что он покидает вас: это может быть связано с травмой расставания или с более широкими проблемами «отвержения», происходящими из детства.

Повторяющиеся, тревожащие сны о бывшем «не исчезнут, пока вы не поймете, почему они вам снятся, и не внесете изменения», — говорит доктор Барретт. Глубоко укоренившиеся проблемы неприятия или ревности вряд ли изменятся без терапии — или без самоанализа и разговоров с вашим нынешним партнером.