Как социальные сети меняют наше восприятие себя и других

Вероятнее всего у большинства из нас есть социальные сети. В соцсетях люди показывают свою жизнь другим, буквально делясь тем, что у них происходит в ту или иную секунду времени, кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. А вы постите в свой канал или на свою личную страничку фото, как вы завтракаете, как вы едете на работу, занимаетесь в спортзале, красивые виды? Цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно ярко это проявляется в развитии социальных сетей, которые кардинально изменили способы коммуникации, формирования идентичности и восприятия окружающего мира. Эти платформы не облегчили обмен информацией и оказали глубокое влияние на психологию человека, его поведение и межличностные отношения. В этой статье я постараюсь рассмотреть, как именно соцсети меняют наше восприятие себя и других, а также какие психологические механизмы задействованы в этом процессе.

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Социальные сети как зеркало самопрезентации

Одной из ключевых особенностей соцсетей является возможность управлять своим образом в виртуальном пространстве. Люди создают профили, выбирают фотографии, пишут посты — всё это служит формированию определённого образа «я». В этом контексте социальные сети становятся своего рода зеркалом, в котором человек может видеть и показывать только те стороны себя, которые считает нужными. В большинстве случаев, такие образы не являются правдивыми, человек может использовать фильтры, чтобы исправить внешность, фигуру, задний фон — отсюда и появляется «гонка» за идеалом, который общество самостоятельно себе и придумало. Есть такое выражение «успешный успех». Люди в социальных сетях выкладывают фото и видео, где показана их жизнь, которой можно позавидовать, но в большинстве случаев — это фальш. В погоне за красивыми кадрами, люди могут тратить деньги, например, на аренду крутого автомобиля, только ради заветной фотокарточки и реакции общества.

Это приводит к развитию так называемой «графомании» — постоянного стремления к одобрению со стороны других через лайки, комментарии и подписки. Многие начинают придавать чрезмерное значение количеству своих подписчиков или лайков, что влияет на их самооценку. В результате формируется так называемая «виртуальная идентичность», которая зачастую отличается от реальной.

Психологически это может вызывать ощущение несоответствия между внутренним «я» и образом, представленным в сети. В некоторых случаях это ведёт к развитию комплекса неполноценности или наоборот — к нарциссическим тенденциям. Постоянное сравнение себя с другими, особенно с идеализированными образами популярных блогеров или знаменитостей, усиливает чувство неудовлетворённости собой.

Влияние соцсетей на самооценку и эмоциональное состояние

Социальные сети оказывают значительное влияние на уровень самооценки человека. Исследования показывают, что активное использование медиа связано с колебаниями настроения: у одних — с повышением настроения, благодаря полученному признанию, у других — с развитием тревожности и депрессии из-за чувства недостаточности или страха быть отвергнутым.

Особенно у молодых людей наблюдается феномен «FOMO» (fear of missing out) — страха пропустить что-то важное или интересное. Постоянное просматривание чужих публикаций создаёт ощущение нехватки времени или возможностей для полноценной жизни, что негативно сказывается на психическом здоровье.

Социальные сети способствуют развитию зависимости от одобрения окружающих. Люди начинают искать подтверждение своей ценности через лайки и комментарии, что превращается в форму внешней оценки собственной личности. В случае отсутствия этого подтверждения появляется тревога или даже депрессивные состояния. На этом факторе основывается тенденция моды. Знаменитость выложила пост в определённых кроссовках, а общество, пытаясь следовать идеалам, неосознанно будет покупать тот же продукт, даже если он и не нравится или стоит дорого, ведь главное — показать другим, что «я тоже могу носить обувь как у звезды». Собственное мнение и комфорт отодвигается на второй план, а на первый выходит одобрение со стороны общества.

Не так давно началась волна популярности плюшевых игрушек «Лабубу». Игрушка напоминает маленького пушистого зверька со злобной улыбкой. Лабубу стали набирать популярность в интернете после того, как участница K-pop-группы Blackpink Лиса появилась на публике с такой игрушкой-брелоком на своей сумке. С Лабубу в качестве аксессуара были замечены певица Дуа Липа, Рианна и Мадонна. Естественно, пользователи интернета «заразились» модным трендом. В итоге в TikTok, например, к маю 2025 года хештег #labubu набрал более 2 млрд просмотров. К несчастью, в погоне за трендами, можно потерять разум. В Китае девушка не смогла выкупить заветный лимитированный брелок с меховым зверем, после чего, не выдержав такой трагедии, спрыгнула с 5-го этажа торгового центра, где потерпела неудачу с покупкой. Эта ситуация служит ярким примером того, что в погоне за трендами и боязни осуждения со стороны общества, можно не справиться с собственными мыслями и сойти с ума.

Психолог Мария Тодорова считает, что:

«Главная причина популярности Лабубу кроется в том, что в условиях социальной и экономической нестабильности по всему миру у взрослых людей растёт потребность в эмоциональной компенсации, в ощущении безопасности и предсказуемости. Такие образы, как Лабубу, включают механизм эмоциональной регуляции — мягкие формы, большие глаза, слегка грустное или наивное выражение лица вызывают реакцию заботливого взрослого внутри нас, уменьшая тревожность».

Влияние на межличностные отношения

Соцсети изменили не только внутренний мир человека, но и его взаимодействие с окружающими. С одной стороны, они позволяют поддерживать связь с друзьями и родственниками независимо от расстояний; с другой — могут приводить к поверхностности общения или даже к социальной изоляции.

Многие замечают за собой снижение навыков реального общения: вместо живого диалога человек предпочитает переписку или общение через мессенджеры. Это может привести к ухудшению навыков эмпатии и способности распознавать невербальные сигналы собеседника.

Также социальные сети способствуют формированию «фильтров» восприятия: человек видит только ту информацию о других людях, которую он сам выбирает или которая соответствует его ожиданиям. Это создаёт иллюзию близости или понимания, хотя, на самом деле реальных межличностных связей становится меньше.

Эффект «постоянной связи» и информационная перегрузка

Современные технологии обеспечивают постоянную доступность друг для друга — мы можем быть онлайн 24/7. Такой режим создает эффект «постоянной связи», который зачастую приводит к ощущению перегруженности информацией и невозможности отключиться.

Это вызывает стрессовые состояния: человек чувствует необходимость постоянно проверять уведомления, обновлять ленты новостей или отвечать на сообщения. Такой постоянный поток информации мешает сосредоточиться на важных делах или отдыхе, снижая качество жизни. Кроме того, информационная перегрузка способствует развитию синдрома выгорания (burnout), тревожных состояний и нарушений сна. Всё это негативно отражается на психическом здоровье человека.

Новые формы идентичности и виртуальные сообщества

Социальные сети предоставляют возможность экспериментировать с разными аспектами своей личности — создавать новые образы, участвовать в тематических группах или сообществах по интересам. Это помогает людям находить единомышленников и чувствовать себя частью чего-то большего.

Однако такие виртуальные сообщества могут иметь двойственную природу: они дают поддержку и возможность самовыражения, но одновременно могут усиливать зависимость от мнения окружающих или создавать иллюзию принадлежности без реальных контактов.

Иногда люди начинают идентифицировать себя исключительно через свою онлайн-личность, что может привести к потере связи с реальной жизнью и внутренним «я». Это очень распространено в Японии. Мир аниме широк настолько, что аниме восхищаются люди по всему миру. Однако, в стране — прародителе аниме, существует понятие «отаку». Общее понятие термина — человек, который увлечён своим хобби, но на сленге отаку — это это молодой человек, который живёт дома, на работу не ходит, ведёт закрытый образ жизни, общаясь в основном через соцсети под другой личностью.

Психологические механизмы воздействия соцсетей

На психологическом уровне соцсети активируют ряд механизмов.

Социальное сравнение: постоянное сравнение себя с другими вызывает чувство неполноценности или зависти.

Награда через лайки: система вознаграждения мозга за получение одобрения стимулирует повторять подобные действия.

Эффект толпы: желание соответствовать группе побуждает подчиняться трендам или мнениям большинства.

Феномен «виртуальной маски»: создание идеализированного образа помогает скрыть недостатки и повысить уверенность в себе.

Эти механизмы могут усиливать как позитивные аспекты самовыражения и коммуникации, так и провоцировать развитие психологических проблем.

Безусловно, социальные сети открыли новые горизонты для коммуникации, творчества и самореализации. Однако их влияние на психологию человека требует осознанного подхода: важно уметь сохранять баланс между виртуальной жизнью и реальностью. Для этого необходимо развивать критическое мышление относительно информации в сети, учиться отключаться от постоянных уведомлений и уделять время офлайн-взаимодействиям с близкими людьми. Также важно формировать позитивную самооценку вне зависимости от количества лайков или подписчиков.

В будущем развитие технологий должно идти рука об руку с развитием психологической грамотности пользователей интернета — чтобы социальные сети служили инструментом для укрепления психического здоровья вместо его разрушителя.

Психология человека в эпоху цифровых технологий претерпевает значительные изменения под влиянием социальных сетей. Они влияют на наше восприятие себя и других не только через механизмы внешней оценки или социальной сравнения, но также формируют новые формы идентичности и межличностных связей. Осознанное использование этих платформ поможет сохранить внутреннее равновесие и развивать здоровое отношение к себе и окружающим в условиях постоянно меняющегося цифрового мира.