Как остановить бруксизм, вызванный стрессом

Если вы страдаете от стресса или тревоги, вы можете страдать и от боли в челюсти — эти два явления часто идут рука об руку друг с другом. Боль возникает из-за того, что вы скрипите зубами или сжимаете челюсть в течение дня (или ночи), при этом, скорее всего, вы даже не осознаете, что делаете это. Это явление настолько распространено, что у него есть название: бруксизм.

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Почему я скриплю зубами?

«По оценкам, бруксизмом страдает от 10 до 20% населения мира»‎, — объясняет челюстно-лицевой хирург Симон Пардиньяс Лопес.

Он говорит, что основные причины бруксизма связаны с мышечным напряжением, вызванным стрессом или тревогой, а также с другими психологическими состояниями, например, гневом и фрустрацией.

«Высокий темп жизни, который мы имеем сегодня, провоцирует многочисленные стрессовые ситуации»‎, — объясняет доктор Надя Сармини, добавляя, что стрессовые ситуации могут привести к развитию у нас бессознательных привычек, например, привычку грызть ногти или стискивать зубы — и они могут проявляться даже тогда, когда мы спим.

Хотя стресс — один из наиболее определяющих факторов этой бессознательной привычки, она может быть вызвана и неправильным прикусом.

Типы бруксизма

Существует два типа бруксизма: дневной и ночной.

«Дневной бруксизм возникает в часы бодрствования и обычно связан именно со стрессом, беспокойством, повышенной концентрацией внимания»‎, — объясняет Пардиньяс.

Обычно это вызывает боль в челюсти или усталость мышц лица, особенно в конце дня.

«По сравнению с ночным бруксизмом износ зубов может быть меньшим, потому что человек может больше следить за своим поведением и способен контролировать его»‎.

Ночной бруксизм может вызывать боль в челюсти, голове и шее после пробуждения, не говоря уже об износе и повреждении зубов. Если вы думаете, что относитесь к числу людей, страдающих бруксизмом во сне, вы узнаете об этом, «если почувствуете боль»‎, — говорит Сармини.

«Или можете просто спросить вашего партнера, не слышит ли он какого-нибудь шума, пока вы спите»‎.

Как лечить бруксизм?

Напряжение и боль - хорошие признаки, чтобы обратиться к врачу.

«Если вы заметили мышечную усталость в области лица и шеи, боль в височно-нижнечелюстном суставе или обнаружили износ зубов или повышенную чувствительность, вам следует обратиться к стоматологу/ортодонту»‎, — говорит Пардиньяс.

Сегодня существуют различные способы лечения бруксизма — в зависимости от уровня и типа болезни:

Накладная шина/каппа

«Они помогают уменьшить неосознанные движения и, таким образом, расслабить мышцы»‎, — объясняет Сармини.

А вот Пардиньяс подчеркивает, что, хотя «каппы могут предотвратить износ зубов, они не устраняют первопричины болезни”.

Физиотерапия для височно-нижнечелюстного сустава

«Обращение к специалисту - всегда хороший выбор, поскольку это поможет уменьшить болевые симптомы и добиться мышечного расслабления»‎, — объясняет Сармини.

Ботокс

«Двустороннее введение ботулинического токсина в область жевательной и височной мышц снимает напряжение части лица»‎, — объясняет Сармини.

Эксперты советуют в первую очередь бороться с психологическими состояниями, которые провоцируют бруксизм.

«Управление триггерами, вызывающими стресс и беспокойство, может помочь в борьбе с этим расстройством»‎, — советует Пардиньяс.

Практикуйте медитацию, делайте дыхательные упражнения, гуляйте, находите время для ведения дневника и следите за своим общим самочувствием — эмоциональным и физическим.