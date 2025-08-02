Психолог раскрыл «формулу богатства»

Чтобы увеличить доходы, следует уменьшить невротизм, развивая при этом коммуникативные навыки и осознанность.

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Необходимо также работать с силой воли, системностью и амбициями, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Для того чтобы стать богаче, нужно уменьшить невротизм на 20%, увеличить экстраверсивность на 20% и осознанность на 20%. Даже посчитали, я назову эту сумму в долларах. Если уменьшить невротизм человека на 20%, его доход увеличивается в среднем на 3000 долларов. То есть формула богатства — это низкий невротизм, высокая экстраверсия и высокая осознанность. Мы понижаем тревожность, увеличиваем любовь к миру, общению и ощущение счастья. Усиливаем нашу силу воли, системность и амбициозность, и человек становится богаче. Когда вы понимаете, что у вас есть недостаток каких-то личностных качеств, вы понимаете, что можете их развивать. Например, экстраверсия развивается при помощи практики. Вы должны учить себя общаться с людьми».

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