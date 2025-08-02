Шаляпин объяснил, почему женщины сексуальны в любом возрасте

Прохор Шаляпин известен своей любовью к женщинам «постарше». С официальными женами у артиста была солидная разница в возрасте. Певец искренне полагает, что представительницы прекрасного пола могут быть сексуальны в любом возрасте, главное — правильно себя преподнести.

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«Конечно, у каждого возраста есть своя сторона. И 60-летняя женщина вряд ли сможет конкурировать с 20-летней в плане тела. Но, мне кажется, можно быть сексуальной, востребованной и интересной и в 60, и в больше лет. Просто важно себя подавать правильно», — пояснил свою позицию Прохор в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Проявлять сексуальность с помощью оголения, по мнению Шаляпина, стоит все же в более юном возрасте. Фото в бикини, публикуемые очевидно взрослыми женщинами, певец считает скорее странными, чем привлекательными. При этом других ограничений для дам в возрасте он не видит.

«Можно чудить, можно кутить, можно гулять, мужей там даже менять, если 'шальная императрица» в 60+«, — подчеркнул Прохор.

Он, к слову, и сам постепенно приходит к сдержанности. Не так давно артист решил сократить количество 'пляжных фото», решив, что физическая форма в 41 год уже не выглядит столь привлекательной, как прежде. Теперь Шаляпин намерен проявлять свою сексуальность в другом, например, во взгляде.