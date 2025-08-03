Как сохранить умственную активность в зрелом возрасте

Забывчивость и рассеянное внимание в старости создают массу проблем. Но сохранить умственную активность в зрелом возрасте реально, считают специалисты в области геронтологии, нейробиологии и превентивной медицины. Как это сделать, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Вопросы, связанные с современными методами диагностики и профилактики возрастных изменений мозга, стали одной из главных тем прошедшего недавно в Москве II Международного форума «Превентивная медицина как основа качественного и здорового долголетия».

Тревожная статистика бросает ученым вызов: по данным ВОЗ, к 2035 году число россиян с деменцией может увеличиться втрое. По мнению руководителя Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, профессора Анны Боголеповой, для профилактики деменции нужно быть не только умственно и физически активным, но и эмоционально стабильным.

Сохранить внимание, память и интеллект сегодня помогает нейронаука. Самые эффективные методы, разработанные отечественными учеными, вошли в программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья для старшего поколения, которая реализуется в центрах московского долголетия. Цель проекта — помочь участникам жить не просто долго, но и насыщенно. В программу включены два спецкурса. «Нейротренировки когнитивных навыков» направлены на улучшение памяти, внимания и мышления. Занятия за компьютером на них длятся всего 20 минут, задания подбираются индивидуально.

А курс «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния» помогает нормализовать эмоциональный фон и сон, снизить тревожность, развить навыки саморегуляции эмоций и повысить стрессоустойчивость. Эти занятия проводятся с использованием нейрогарнитуры, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга. Во время первой встречи проводится диагностика, чтобы сформировать персонализированную программу на концентрацию и расслабление.

«Программа в центрах московского долголетия — это своего рода тренажеры, где человек учится сам управлять своим состоянием, — рассказал гендиректор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов. — Мы рекомендуем пройти полный цикл — по 10 тренировок в каждом курсе. Именно такое количество занятий помогает даже в сложных случаях, когда пациенты приходят к нам на реабилитацию после инсультов или черепно-мозговых травм».

По словам эксперта, на курсе «Нейрокоррекция...» после 10 занятий человек начинает сам довольно хорошо регулировать свои эмоции — выводить себя из тревожности или снимать стресс. То же самое происходит в процессе нейротренировок когнитивных навыков. На них «прокачивается» память, внимание и скорость мышления.

Программа, стартовавшая в московских центрах долголетия всего несколько месяцев назад, уже демонстрирует положительную динамику: у ее участников до 30 процентов увеличились показатели внимания, памяти и мышления.

«Но кроме цифр, важным эффектом от нейротренировок является сохранение субъектности людей старшего поколения, — говорит замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов. — Иными словами, человек получает представление о своем состоянии здоровья и может вовремя предупреждать развитие когнитивных заболеваний. И все это для того, чтобы достигнуть главного эффекта — новой культуры долголетия и нового качества жизни москвичей старшего возраста».

Кстати

Ученые утверждают, что пик интеллектуальной активности человека приходится приблизительно на 70 лет. А если человек следует ЗОЖ и занимается умственной деятельностью, его интеллектуальные способности не снижаются с возрастом, а, наоборот, возрастают, достигая пика к 80–90 годам.

Деменция выражается постепенным угнетением мыслительных функций мозга. Она может быть проявлением не только болезни Альцгеймера, но и ряда других заболеваний. Это состояние существенно снижает качество жизни. Однако человеку с деменцией можно помочь, облегчив его состояние. Как это сделать, «Вечерней Москве» рассказал геронтолог, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев.