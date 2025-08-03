Психолог рассказала, как справиться с рассеянностью

Рассеянность может быть врожденной и приобретенной.

Если человек замечает, что начал забывать какие-то вещи, то ему стоит обратить внимание на уровень стресса, пишет 5-tv.ru.

«Мужчины более этому подвержены, потому что мужское внимание не такое, как у женщины. Она внимание очень легко распределяет на большое число объектов, их эффективно отслеживает. Мужчины, они про какой-то глобальный объект, который надо видеть, и поэтому они видят глобальную цель, они на ней сосредоточены, и все, что происходит вокруг, их как бы не очень касается», — рассказала специалист.

Но рассеянность может быть и приобретенной. Если человек замечает, что начал забывать какие-то вещи, то ему стоит обратить внимание на уровень стресса. Мозг находится в состоянии постоянной опасности и ему просто не до простых задач.

«Мозг экономит энергию, сужает восприятие, и вы просто немножко нарушаете свою координацию. И, естественно, мозг вообще абсолютно не интересует, когда у вас дедлайн, когда надо сдать документы, что надо было взять с собой в поездку, потому что это информация десятого, 50-го порядка», — отметила эксперт.

По мнению психолога, борьбу с рассеянностью следует начать с принятия проблемы. Чтобы с ней справиться, по словам эксперта, следует пользоваться «напоминалками» в телефоне. Более того, психолог призвала написать списки важных дел на бумажках и развесить их по дому на видных местах, например, на холодильнике или на зеркале в прихожей. Кроме того, Галич призвала не стесняться просить помощи у близких.

Психолог назвала и вовсе диковинный способ «лечения». Галич рассказала, что к каждому действию можно придумать смешную песенку и напевать ее в процессе. Тогда вы сами лучше запомните каждое действие, да и окружающие лишний раз вам напомнят.