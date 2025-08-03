Может ли курортный роман привести к серьезным отношениям

Каждый третий россиянин, согласно свежему опросу, готов пожениться уже через неделю курортного романа. Цифры удивляют, особенно на фоне того, что жители нашей страны в целом не торопятся вступать в брак. «Вечерняя Москва» выяснила у психологов, могут ли курортные отношения стать долговечными.

© Вечерняя Москва

После погружения с головой в курортный роман некоторые не готовы признавать, что это были мимолетные отношения. Дамы начинают строить совместные планы на будущее и даже нацелены вступить в брак уже через неделю. А мужчины месяцами вздыхают о возлюбленной, оставшейся где-то далеко... Однако курортные романы редко приводят к серьезным отношениям.

Сказка не продлится долго

Клятвы, которые вы давали друг другу на отдыхе, будут ничего не значить после его завершения. Ведь партнер далеко, а мозг не концентрируется на том, кто находится не рядом с нами, рассказывает детский и семейный психолог, преподаватель Учебного центра имени Н. П. Бехтеревой, кандидат психологических наук Наталья Искра. Она также добавляет, что играет роль ограниченность времени до отъезда, что заставляет действовать по принципу «сейчас или никогда» — На отдыхе у нас нет других забот, из-за чего возникает ощущение сказки.

Да еще и отношения развиваются в так называемый период «розовых очков», когда недостатков мы не видим, а гормоны настолько сильны, что противостоять влечению невозможно, — рассказывает «ВМ» Искра.

Заводя курортный роман, важно помнить, что есть риск попасть в крайне опасное положение — стать жертвой насилия или психоактивных веществ. Поэтому необходимо соблюдать все правила осторожности.

«Не будет лишним поинтересоваться семейным положением возлюбленных, поскольку внезапно объявившиеся жена или муж тоже могут причинить неприятности», — отмечает Искра.

Найду мужа в путешествии

А что делать, если вы всетаки захотели романтических приключений в отпуске? Есть ли в России туры для тех, кто ищет себе вторую половинку?

«Насколько мне известно, специализированных путевок нет», — рассказала «ВМ» Инна Пехова, заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по туризму и гостиничному бизнесу.

Правда, по ее словам, сейчас очень популярны туры в отели, куда нельзя заехать с детьми. Их работа сфокусирована на романтических парах. Не исключено, что в такой гостинице можно познакомиться с кем-нибудь и отлично провести время. А еще, оказывается, приложения для знакомств могут предоставлять скидку при бронировании путевки.

«Такие партнерские программы действительно существуют. Приложения для знакомств продвигают проекты вместе с туроператорами или отелями, участвуют в программах лояльности», — подчеркнула Инна.

Кстати, некоторые туристические сервисы выпустили памятки «Как правильно знакомиться в путешествии». В них советуют ходить на свидания только в людных местах. Ведь изучение секретных локаций звучит заманчиво до тех пор, пока они не оказываются заброшенным пляжем на окраине города. А еще напоминают, что, если вы проводите много времени с кем-то в отпуске, лучше сообщить его данные человеку, которому вы доверяете.

Милада Ляпина, член Международной ассоциации супервизоров, системных консультантов-психологов и феноменологов:

«Если человек с первых дней говорит: "ты послана судьбой", "я тебя ждал всю жизнь", это должно насторожить. За идеализацией всегда стоит риск резкого обесценивания. Тот, кто сегодня тебя "возносит", завтра может обвинить в несбывшихся мечтах. Чувства прекрасны, но ясность важнее. В отпуске легко улететь в иллюзию, но важно вовремя остановиться».

Это дело мужское

Время для любовных подвигов

37 процентов мужчин считают пляжный сезон идеальным периодом для любовных приключений.

Мечта не сбылась

30 процентов мечтали о курортном романе, но так и не решились.

Пляжные сердцеедки

26 процентов девушек увлекаются летним флиртом.

Дают волю фантазии

16 процентов девушек ограничиваются фантазиями о курортном романе.

Не поддерживают адюльтеры

31 процент девушек совершенно не тянет на подобные авантюры в отпуске.

Служебный роман — интригующая, но довольно опасная ситуация. Любовь и романтические отношения могут оказывать значительное влияние на качество работы и взаимоотношения с коллегами. О плюсах и минусах служебного романа, а также о правилах, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь на себя беду, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Анны Суховой.