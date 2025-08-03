Психолог Кольцова рассказала, как отдохнуть, чтобы не пожалеть об упущенном лете

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Психолог Екатерина Кольцова дала рекомендации по летнему отдыху, чтобы потом не пожалеть об упущенном лете.

Психолог рассказала, как отдохнуть, чтобы не пожалеть об упущенном лете
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В беседе с 360.ru эксперт отметила, что в первую очередь следует фокусироваться на настоящем, чтобы не беспокоиться о заканчивающемся отдыхе и не концентрироваться на мыслях о том, что в сентябре придётся жалеть, что лето ушло.

«Счастливый человек в психологическом понимании — это человек, который способен останавливаться в настоящем моменте», — сказала Кольцова.

По словам специалиста, создать будущие воспоминания и ощущение о хорошем отдыхе помогут даже самые простые мелочи.

Например, прогулка под летним дождём, наблюдение за метеорными потоками ночью, купание в речке, готовка шашлыка и ряд других занятий, добавила психолог.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН рассказал, почему некоторые люди скучают по работе в отпуске. По его словам, они чаще всего не понимают, что делать в свободное время.