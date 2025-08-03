Действительно ли левши более креативны

Есть мнение, что левши более успешны в творческих начинаниях. Действительно ли это так, решили выяснить учёные из Корнеллского университета, которые проанализировали данные 17 исследований за последние 100 лет.

В статье, опубликованной в журнале Psychonomic Bulletin and Review, авторы пришли к выводу, что левши не показывают лучших результатов в тестах на творческое мышление, а в некоторых случаях правши даже имели небольшое преимущество. Анализ профессий участников также показал, что левши недостаточно представлены в самых творческих сферах, за исключением некоторых областей, таких как музыка и изобразительное искусство.

По словам доцента Дэниела Касасанто, хотя мозг левшей активирует правое полушарие, связанное с креативностью, это не даёт им ощутимых преимуществ в творческом мышлении. Идея о превосходстве левшей — скорее городская легенда, возникшая из-за их заметного присутствия в отдельных творческих профессиях.