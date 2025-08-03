Какой тембр голоса помогает получить деньги

Новое исследование, вышедшее в British Journal of Psychology, показало, что участники экономических игр на доверие чаще выбирали партнеров с более высоким голосом и были щедрее по отношению к ним, независимо от финансовых рисков. Исследование провела Джиллиан Дж. М. О’Коннор, доцент Университета Хьюстон-Даунтаун (США).

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В исследовании приняли участие 118 студентов, которые оценивали 48 голосов, модифицированных по высоте. Участники играли в экономические игры, где вынуждены были принимать решения о передаче денег, основываясь только на звучании голоса.

В обеих версиях игр более высокие голоса получали предпочтение, независимо от пола говорящего и уровня финансового риска. Интересно, что когда испытуемых просили оценить склонность к финансовым рискам, низкие голоса воспринимались как более склонные к рисковому поведению.

Это открытие противоречит стереотипу, что глубокие голоса внушают больше доверия. Исследование показывает, что высокий голос может передавать тепло и готовность к сотрудничеству, ассоциируется с детскостью и наивностью, пишет Рsypost.

«Мы можем думать, что наше финансовое поведение логично, но исследования показывают, что на него могут влиять такие незаметные факторы, как высота голоса», — отметила О’Коннор.

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