Раскрыт тайный смысл популярной у молодежи позы на семейных фото

Журналисты The Sun раскрыли тайный смысл популярной у молодежи позы на семейных фото. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о кадрах, на которых зумеры прикладывают ладонь ко лбу, словно защищаясь от солнца. Например, часто подобную позу демонстрирует 15-летняя дочь британского боксера Тайсона Фьюри Венесуэла Фьюри. Также отмечается, что ролики с указанным жестом популярны в TikTok и находятся по запросам о том, как позировать или как замаскировать лоб.

Журналисты издания попросили несколько девушек в возрасте от 16 до 19 лет объяснить данный тренд. Так, причинами стали желание скорректировать внешность и неуверенность в себе.

«Я делаю это из-за неуверенности, потому что чувствую, что не смогу получиться [на фото] хорошо, если не сделаю снимок сама. Я использую его [жест], чтобы скрыть определенные ракурсы лица», — заявила 19-летняя Лекси Гамильтон из Лондона.

В марте писатель и психолог Донн Карен объяснил желание молодежи одеваться одинаково.