Женщинам перечислили неочевидные причины редких оргазмов

Сексолог Лизинара Перейра заявила, что женщины получают оргазм значительно реже мужчин. В интервью для издания GZH она раскрыла три основные причины, по которым это происходит.

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Перейра пояснила, что женская мастурбация, в отличие от мужской, до сих пор остается табуированной. В связи с этим далеко не все женщины исследуют свое тело.

«Как они собираются показать партнерам, что им нравится, если они даже сами не знают этого?» — задалась вопросом она.

Также, продолжила сексолог, чрезмерное потребление порнографии может усугубить неравенство в получении удовольствия между мужчинами и женщинами. Дело в том, что фильмы для взрослых сосредоточены именно на мужском оргазме, а потребности женщин в них зачастую игнорируются.

Еще одной веской причиной проблем с достижением оргазма Перейра назвала отсутствие честных разговоров между партнерами о том, что им нравится и как они получают удовольствие. Это, в свою очередь, приводит к неудовлетворенности сексуальной жизнью.

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