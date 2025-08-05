Парам предложили горячие альтернативы сексу с проникновением

Сексолог Лучиана Вилела заявила, что удовольствие в постели можно получить и без секса с проникновением. Шесть горячих альтернатив ему она предложила парам в разговоре с изданием Metropoles.

© Lenta.ru

«Прикосновения, трение и поцелуи любых частей тела могут быть невероятно приятными, даже если вы миллион раз видели партнера обнаженным», — заявила Вилела.

Также среди альтернатив половому акту в традиционном его понимании она назвала секс-игрушки и мастурбацию друг перед другом.

Кроме того, по словам сексолога, расслабляющим занятием является массаж спины и плеч партнера. Внести разнообразие в интимную жизнь можно и с помощью эротических книг, аудиозаписей и видеоматериалов, а также орального секса.

Ранее гинеколог Кристина Пришвина предупредила о последствиях анального секса. По ее словам, эта сексуальная практика может привести к кровотечению из прямой кишки.