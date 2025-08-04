Эксперт предупредила об опасности перфекционизма

Коуч, исследователь в области эмоционального интеллекта Алена Борьессон в интервью радио Sputnik предупредила, что перфекционизм не всегда подразумевает рост и развитие. Зачастую желание довести работу до идеала обусловлено защитой от страха быть осужденным или виноватым.

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«Если задуматься, перфекционист - это не тот, кто стремится быть совершенным, а тот, кто стремится казаться таковым. Такой человек часто фокусируется не на том, чтобы выполнять задачи идеально, а на избегании критики и осуждения. Внутренний голос постоянно спрашивает: «Что скажут люди?», «А вдруг я ошибусь?». Но идеал - это иллюзия», - считает специалист.

Собеседница издания предложила задать самому себе вопрос: «Почему я делаю это? Ради блага, создания и развития или ради чужого мнения?». По ее словам, перфекционизм теряет силу, когда человек перестает бояться показаться несовершенным и осознает, что ценность не в идеальности, а в приносимой пользе.