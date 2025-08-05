Психологи объяснили, почему люди остаются в отношениях «без обязательств»

Новое исследование, опубликованное в журнале Sexuality & Culture, изучает причины, по которым молодые взрослые выбирают романтические связи без четких обязательств. Их определяют как промежуточную форму отношений — нечто среднее между случайными связями и серьёзными партнёрствами. Несмотря на то что такие отношения часто связаны с меньшей удовлетворенностью, некоторые находят в них эмоциональный смысл и надежду, пишет Рsypost.

Отношения без обязательств стали распространенными на фоне меняющихся норм общения, появления соцсетей и приложений для знакомств. Люди в таких отношениях часто проводят время вместе, испытывают эмоциональную близость, вступают в интимную связь, но при этом не обсуждают будущее или статус пары. Это создает неопределенность, но также позволяет надеяться на развитие.

Чтобы понять, что людям дают такие отношения, психологи из Университета Бэйлора (США) провела интервью с 10 участниками (18–30 лет), состоящими в отношениях без обязательств.

В ходе тематического анализа стенограмм интервью исследователи выделили семь повторяющихся тем: эксклюзивность, уже вложенные инвестиции в отношения, удовлетворение эмоциональных потребностей, разговоры о будущем, усилия партнера для общего комфорта, расстановка приоритетов и доверие.

Например, некоторые участники считали, что были со своим партнером верны друг другу, хотя эта тема никогда открыто не обсуждалась. Другие рассказывали, что тратили на это много времени и эмоциональной энергии, иногда в надежде, что отношения в конечном итоге перерастут в официальные. Многие отмечали, что их эмоциональные потребности удовлетворялись (пусть и непоследовательно), что затрудняло уход. Общение о будущем или его избегание также было важным фактором. В некоторых случаях отсутствие планирования будущего сохраняло неопределенность отношений, но позволяло участникам сохранять надежду.

Затем исследователи провели онлайн-опрос 89 студентов, охватив 109 ситуационных отношений. Результаты показали: чем больше участники были эмоционально вовлечены, чувствовали, что им хранят верность, чаще вели разговоры о будущем, тем выше была удовлетворенность и ощущение, что это отношения «с обязательствами».

Интересно, что такие факторы, как усилия партнера, были менее значимыми. Наибольшее влияние оказали эмоциональные потребности и даже расплывчатое обсуждение будущего. Это снижало тревожность и укрепляло веру в потенциал отношений.

Авторы отмечают: многие рассматривают «легкие» отношения как возможный путь к серьезным. Это объясняет, почему они сохраняются, несмотря на недостатки. Исследование подтверждает теорию социального обмена: люди остаются в отношениях, если ощущают выгоду и вложили значимые ресурсы.

Хотя выборка небольшая, исследование дает важные ориентиры для специалистов и пар: важно не только наличие обязательств, но и эмоциональная вовлеченность, вера в будущее и удовлетворение потребностей.