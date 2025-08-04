Психолог раскрыла секрет привлечения денег

Чтобы зарабатывать больше денег, необходимо не только рационально мыслить, но и активно действовать, заявила НСН Екатерина Каталина.

Одних только книг мало для достижения финансовых целей, человеку необходимо менять свое поведение и действовать, рассказала психолог Екатерина Каталина в разговоре с НСН.

Спрос на книги по финансовой грамотности (по выручке — во всех моделях монетизации) среди пользователей книжного сервиса «Литрес» в январе-июле 2025 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Психолог отметила, что эта тема является очень волнующей для большинства людей.

«Тема финансовой грамотности становится всё более популярной, она тревожит представителей самых разных сфер деятельности и возрастов. С точки зрения психологии, отношения с деньгами — это достаточно сложная для многих тема: постоянный страх зарабатывать слишком мало или лишиться работы, импульсивные покупки и чувство вины за их совершение, убежденность многих людей в том, что деньги – это «зло», а богатства честным путём достичь невозможно — многие книги анализируют эти установки и помогают их преодолеть, тем самым помогая человеку снизить тревогу в этой сфере. Развивая свою финансовую грамотность, вы обретете понимание того, как оптимизировать свои расходы и какие вам доступны способы увеличить доходы. Но, конечно, просто читать книги — недостаточно, важны действия», — подчеркнула она.

Ранее член-корреспондент Института экономики РАН Михаил Головнин отметил в разговоре с НСН, что недостаточная финансовая грамотность ведет к долгам и кредитным зависимостям.