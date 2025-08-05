Можно ли развить в себе уверенность

Известно, что по-настоящему уверенные в себе люди обычно более здоровы, счастливы и выносливы. Они лучше учатся в школе, больше удовлетворены работой и добиваются карьерных успехов, выстраивают более крепкие отношения, часто более эффективно работают в команде.

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Профессор Ян Робертсон, клинический психолог и директор-основатель Института нейронауки Тринити-колледжа в Дублине, изучает, как уверенность влияет на наши мозг и тело. По его мнению, уверенность - это то, с чем многие из нас не рождаются. Уверенность заключается в том, чтобы эффективно справляться с тревогой, которая порождается из-за некоторой неопределённости.

Вот какие методы помогут вам почувствовать себя увереннее в себе.

Играйте свою роль. Умение притворяться - это основа уверенности в себе. Представьте, что вы играете уверенного в себе человека. Через какое-то время вы сами начнёте в это верить и ваше поведение станет более естественным.

Переосмыслите тревогу. В ходе одного исследования 2014 года участников просили сказать «Я взволнован» перед стрессовым заданием. По сравнению. с теми, кто сказал «Я встревожен» или не получил никаких инструкций, «взволнованная» группа чувствовала себя более уверенно и показала лучшие результаты.

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Визуализируйте победу. Дело в том, что наш мозг не может точно отличить реальное воспоминание от визуализированного сценария. То есть представление успеха может компенсировать отсутствие реальных успехов и помочь обрести уверенность в себе. Визуализируйте этот успех с точки зрения своих ценностей.

Перестаньте слишком много думать. Излишние размышления о социальных взаимодействиях вызывают выброс норадреналина. Этот гормон отвечает за реакцию «бей или беги». Чем больше вы напрягаетесь, тем больше думаете. Избыток норадреналина может помешать вам мыслить ясно. Если вы действительно пытались играть роль уверенного человека, то есть большая вероятность, что именно так вы и выглядели.

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